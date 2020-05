【感染拡大と経済活動は両立できるか】

WSJ

新型コロナウイルスの感染拡大でしました。経営の行き詰まりを避けようと、とする動きがある一方で、トランプ政権はしているといいます。は、米テキサス州ダラスに本社を置くGold Gym Files for Chapter 11 to Withstand Pandemic Fallout(パンデミックでゴールドジムが破産手続き)の中で、が4日、日本の民事再生法にあたる米と報じています。WSJはまた、とも伝えています。このうち、Avis Budget Groupは4日、ことし1-3月期の売り上げが9%減少、最終損益が1億5800万ドルの赤字に転落。さらにとしています。一方、すると伝えています。ドライブスルー、ピックアップ、デリバリーで店内の飲食は行わないそうです。しています。は、China’s new normal may be major export after pandemic(か)の中で、されるなか、フォードやといったグローバル企業がネット通販やソーシャルディスタンスのと報じています。は、客どうしをなるべく離す努力をしながら先月、営業を再開。スタバのジョンソンCEOはアナリスト向けの説明会で、仕事開始前にバリスタの体温を測るなど、中国で行っている取り組みが会社にとってのと説明しました。も客が触れることの多い電気のことを決めました。もともと中国で新車の販売が不振だったフォードは、し、そうです。生産にあたって作業員の間隔を開けるなど、です。コンサルタント会社の担当者の話として、ところもあるということです。は、アメリカでいくつかのと報じています。現在は約1750人なのでとなります。では、として、「アメリカは過去7週間外出を自粛してきたが、経済活動を再開すれば事態を悪化させる」と指摘。50州のうち半分は何らかの形で経済活動の再開を認めた結果、を発しています。