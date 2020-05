【もとには戻らない世界】

WSJ

。そんな報道が相次いでいます。はGeorgia Officials Watch Coronavirus Infection Data After Reopening(米ジョージア州、経済活動再開で感染データを注視)の中での動きを伝え、としています。4月24日に美容院やボーリング場を、その後レストランや劇場を再開したことを受けてということです。学校は休校したまま。CDC=疾病対策センターはと見ているそうです。は、34 days of pandemic: Inside Trump’s desperate attempts to reopen US(パンデミック下の34日。トランプ政権の必死の経済活動再開の取り組み)の中で、以降について、82人のインタビューを通じて、を詳細に報じています。する一方で、と指摘しています。ホワイトハウスの経済顧問のハセット氏、大統領の上級顧問のクシュナー氏、ムニューシン財務長官、国家経済会議のクドロー委員長がこれに対してホワイトハウスのコロナ対策班のバークス医師、ファウチ医師、FDA=食品医薬品局のハーン長官、CDC=疾病対策センターのレッドフィールド所長がだといいます。と言いますが、それはをテレビで見たからだそうです。の最新号はThe 90% economy(90%経済)で、新型コロナウイルスの感染拡大でイタリア型の厳しい都市封鎖を行うとGDPが25%失われ、感染拡大を抑止しつつ経済活動を続けている韓国や経済活動を再開した中国の場合は10%失わることから、この10%が消えた経済について、コロナ前に比べて▼(more fragile)、▼し(less innovative)で、▼(more unfair)だと解説。人の移動に関する国や地域の規制がころころ変わることで数週間後はもちろん、数か月後のと感じ、といいます。また、人と人の接触を避けることで、これまでカフェなどで活発に行われてきてとも。リモート会議も、ちょいちょいオフィスに戻って課題を解決できないと生産性が上がらないという研究結果を紹介(どこの研究は明記せず!)。一方、オックスフォード大学の研究によると、、具体的には2万ドル(210万円余り)の人は8万ドル(約860万円)以上の年収がある人の2倍だそうです。」と締めくくっています。