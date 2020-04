【アフターコロナのお金】

いつもPayPayが使えるお店に現金なしで行ったところ、「きょうはPayPayが使えません」の看板。念のためクレジットカードは持っていたのですが、カードも使えず、結局自宅に現金を取りに戻りました。





一方、新型コロナウイルス感染を恐れて多くの人の手を介す現金はどんどん減るという見方もあります。





[画像をブログで見る] 米ゴールドマンサックスの社長を経て、トランプ政権下で国家経済会議委員長を務めたGary Cohnが FT の「パンデミック後の世界」シリーズに寄稿したのはCoronavirus is speeding up the disappearance of cash(コロナで現金が急激に世の中から消えている)。





この中で「コロナ後の世界は大きく変わるだろう。行く場所、会う人、旅行の方法、それに支払い方法も」として、この5週間、硬貨も紙幣もいっさい使わず、電子決済や自分以外にさわることのないクレジット-カードにのみ存していると記しています。





EU=ヨーロッパ連合の金融コミッショナーのドンブロウスキス氏が「硬貨から電子決済に切り替えよう。新型コロナウイルスの感染抑止により安全だ」とツイートしたことを紹介。





7000年前にまでさかのぼる物理的なマネーを放棄し、デジタルに移行すれば汚い紙幣や硬貨、小切手を使う必要がなくなると主張。





スウェーデンがe-クローナというデジタル通貨の導入を進めているほか、アメリカでも一部の上院議員がFRBにデジタルドルをつくるよう求めていて、そうなれば市民の健康や安全を確保できるだけでなく、仲介業者の中抜きが実現できるとしています。





銀行業務の縮小になりかねないとしつつ「デジタル通貨は遅々として普及しなかったが、パンデミックによって一気に加速している。この移行は破壊的かもしれないが、明らかに正しい方向の飛躍だ(the slow rise of digital currency has been given a gigantic boost by the pandemic. The shift will be disruptive but is clearly a lead in the right direction)」と締めくくっています。





経済学者のPaul Krugmanは New York Times にPeacocks and Vultures Are Circling the Deficit(財政赤字をめぐってピーコックとハゲタカがぐるぐると狙っている)を寄稿し、アメリカの財政赤字が急激に膨張しても問題ないと主張しています。





小さな政府を求めて財政赤字を敵視する人たちをdeficit hawks(赤字に対するタカ)と呼びますが、クルーグマン教授は「存在するのはタカではなくピーコックとハゲタカ」だといいます。





ピーコックは、代替案を示さずに財政赤字の問題を主張する人たち。ハゲタカは、財政赤字を理由に社会福祉の予算を削減した保守派など、ある政策を実現しようと財政赤字の妄想を抱く政治家だとしています。





米CBO=議会予算局は先週、新型コロナウイルスの感染拡大で失業率が16%に達して支援策を用意するために財政赤字が急激に拡大するという見込みを発表しましたが、低金利、あるいはゼロ金利で国債を発行できるし、赤字をゼロにする必要はないと主張。





その上で「ピーコックやハゲタカに耳を傾ける必要はない。パンデミックのいま、痛みを抑えるためにあらゆる出費をするべきであり、 アメリカにはそれができる(Pay no attention to the peacocks and the vultures: In this time of pandemic, we can and should spend whatever tis takes to limit the damage)」とまとめています。





一方、保守的な WSJ はThe Government Economy(政府経済)という社説で「今や州政府と連邦政府が経済をアメリカ運営している」と嘆いています。





今週発表されたことし1-3月期のアメリカのGDPが年率で4.8%のマイナスとなり、今後さらに悪化すると指摘。