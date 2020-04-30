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1人当たり10万円の現金給付などを含む補正予算案が可決・成立


　1人当たり10万円の現金給付などを含む今年度の補正予算が成立しました。新型コロナウイルス対策の今年度補正予算が野党も含む賛成多数でついさきほど参議院本会議で可決・成立しました。総額およそ26兆円の補正予算には1人当たり10万円の現金給付や減収となった中小企業に最大200万円を支給する「持続化給付金」などが盛り込まれている。（ANNニュース）
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