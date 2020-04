【コロナ下のリアル肉と植物由来肉】

アメリカでは新型コロナウイルスの感染が食肉処理施設で広がった結果、スーパーで食肉が品薄になっている一方で、家畜が行き場を失っているそうです。さらに、トランプ大統領が28日、「国防生産法」に基づいて食肉処理施設に稼働を命じると伝えられています。

多くの作業が必要がリアル肉に対して効率的な植物由来肉の売り上げが伸びているということです。

Bloomberg

はAmericans on Cusp of Meat Shortage With Food Chain Breaking Down(でアメリカでは肉製品の不足に)の中で、に追い込まれ、と報じています。

豚肉最大手のJBSによると、アメリカの豚肉の処理能力は平時の3分の1まで落ち込んでいて、さらにウィスコンシン州にある牛肉の処理施設を休業するということです。

供給が減っていることから価格が上昇していて、牛肉の卸売り価格は先週30%上昇したとしています。

食肉処理施設で働く人たち間で急速に感染が拡大している理由ははっきりしていませんが、低賃金の職種のため移民が多く、狭いところに大勢住んでいることからひとりが感染すると一気に広がるのではないかと指摘しています。

また、ひじとひじが触れる近さで作業しているということです。食肉の安全性を確認する米農務省の職員も100人以上が感染し、少なくても2人が死亡したとしています。

WSJ はPork Industry, USDA Discuss Euthanizing Hogs After Coronavirus Closes Plants(豚肉業界と米農務省が豚の安楽死を協議)の中で、新型コロナウイルスの感染拡大で多くの食肉処理施設が休業に追い込まれた結果、豚が行き場を失い業界と規制当局が豚の安楽死を協議していると報じています。

業界は、日々51万頭の豚をベーコンやハム、ソーセージに処理しますが、作業員の感染拡大で処理できる量が5分の1程度まで減っていて豚が余剰になっているそうです。

養豚関係者は豚を食料にするために育てているのに、手塩をかけて育てた動物が埋められるのを見ると精神的にも金銭的にも耐えられないということです。

Washington Post は、トランプ大統領が28日、大統領の権限で民間企業に協力を求める「国防生産法」を発動して、パンデミックの間、食肉処理施設の稼働を義務付けるという見通しを報じています。







食料の供給不安に対して、食肉処理施設で働く人たちを必要不可欠なエッセンシャルワーカーと位置づけるそうです。

一方、 FT はPandemic accelerates shift to meat substitutes(パンデミックで植物由来の代替肉への移行進む)の中で、新型コロナウイルスの感染拡大がアメリカの食肉業界を大きく変えていると伝えています。

リアル肉の出荷量が減る中で植物由来の代替肉の売り上げが4月18日までの1週間で前年同期比で3倍に跳ね上がり、これはリアル肉の売り上げの30%増に比べて大きく伸びています。

植物由来肉は食肉市場の中ではまだまだ小さなシェアですが、作業員が少なくて済むことからパンデミックによって増えるだろうとしています。

食肉処理最大手のTyson Foodsの株価はこの1週間で5%下落する一方で植物由来肉大手のBeyond Meatの株価は40 %上昇。

それでも、植物由来肉がゲームチェンジャーとなってリアル肉が置き換わるわけではないという見方で締めくくっています。