【ニャンコvsワンコ　公衆衛生と経済活動のバランス】

新型コロナウイルスの感染拡大により、「公衆衛生と経済活動をどう両立させるのか?」という議論が世界的に盛んになっています。

これを飼い主にいつまでも居てほしいワンコと、さっさと出て行ってほしいニャンコの立場からディベートする記事がツボにはまりました。どちらの言っていることもよくわかります。

New York Times

はAs summer approaches, governors fear the lure of warm weather will undo months of progress(夏が近づくにつれ、州知事は外出する市民の増加でこれまでの努力が水泡となることを懸念)の中で、にもかかわらず、カリフォルニア州でこの週末、と伝えています。

一方、ロサンゼルスのビーチはすべて閉鎖されたままで、ガルセッティ市長が「ひとつの週末の行動でこれまで1か月の努力をパーにするわけにはいかない」とツイッターで呼びかけたそうです。

ニューヨーク州のクオモ知事は「人口密集の都心部で夏の間ずっと家にいろとはいえない」としたした上で「正気の方程式(sanity equation)を考慮に入れないといけない」と述べました。

アメリカでは、アラスカ、ジョージア、オクラホマ、サウスカロライナ、テネシーの各州が美容院やジム、ボウリング場などの一部事業の再開を認めるなど、公衆の安全と経済活動の再開に頭を悩ませているとしています。

Washington Post はSocial distancing could last months, White House coronavirus coordinator says(コロナ対策担当の政府高官、ソーシャルディスタンシングが数か月続くことを示唆)の中で、ホワイトハウスの新型コロナウイルス対策班のバークス医師が少なくても夏が終わるまでソーシャルディスティンシングが続くという見通しを示したと報じています。

ペンス副大統領が5月25日のメモリアルデイの祝日の週末までにコロナ騒動は終わっているだろうと述べたあと、バークス医師の発言があったそうです。

政府高官の間で一貫性のないメッセージが発せられることから企業や市民は明確なガイダンスがないまま、難しい判断を求められている、としています。

ニューヨーク州のクオモ知事はステイホーム命令が切れる5月15日のあと、ニューヨーク市内以外の地域では製造業や建設業の再開の可能性を示唆しました。

WSJ はStay Home! Back to Work! A Dog and Cat Debate Reopening America(ステイホーム!仕事に戻れ!アメリカの経済活動再開に向けたワンコとニャンコの議論)の中で、早期の経済活動再開をネコ派、ステイホームの重要性をワンコ派として議論を戦わせています。

ニャンコ曰く「いい加減にしてね。アメリカ経済はこの1か月で歴史的な落ち込みとなったのよ。公衆の衛生を守りながら皆が仕事に戻って経済を復活させるための実際的なプランをそろそろ考えるべきではないか」と呼びかけます。

ニャンコとしては、人間が昼間もいるのが鬱陶しく、いつものひなたぼっこスペースを返してくれ、と主張しています。

一方のワンコは「アメリカで経済活動再開の議論が行われるなか、拙速であってはならない。経済と公衆衛生・命を守るという懸念のバランスをとらないといけない」と主張します。

飼い主が大好きなワンコとしてはいつも以上のお散歩とボール遊びがたまらなく楽しいそうです。

「ニャンコは信用してはならぬ」「おうちに居て!いつまでも居て!いいコでいるから」と締めくくっています^_^