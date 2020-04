ジョンソン英首相、小池都知事、橋下徹氏……突然「福祉」にシフトする政治家たちを信用できるか？ イギリスのリベラルは「横領」された？ - 河野 真太郎

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)はパンデミックとなって世界を覆っている。

【画像】物議を醸した橋下徹氏のツイート

戦争との比較を忌避する人もいるが、国家の役割、そして国家と市民との関係がこれほどまでに厳しく問われる事態は、戦争を除いてはそうそうない、ということは確かだ。そして、COVID-19の危機をどうやって脱するかという喫緊の問題と同時に、私たちはその国家と市民との関係をもう一度根本的に問いなおさなければならない。

それを考える上でひとつ、気になる傾向がある。それは、世界の多くの政治家たちが、ここ数十年の傾向とは逆行する形で、国家による福祉を重視し強調し始めているという、とりあえずは理解の難しくない傾向だ。

それを象徴したのが、イギリスの首相ボリス・ジョンソンであろう。ジョンソン首相は3月27日に、新型コロナウイルスに感染していることが発表され、首相官邸に自主隔離していたが4月5日に入院。一時は病状の悪化が伝えられたが、12日には退院した。



ボリス・ジョンソン英首相 ©getty

自主隔離中の3月29日、ジョンソン大統領はビデオメッセージを発した。そこで注目されたのは、彼が締めくくりの言葉で、医療関係者に感謝を述べつつ、「コロナウイルスが証明したのは、本当は、社会というものはあるということでした」と述べたことだった。

これがなぜ話題になったのかは後で述べるとして、退院した12日、彼は再びビデオメッセージを公表した。

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5