［ワシントン ２３日 ロイター］ - 米労働省が２３日発表した１８日終了週の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は４４２万７０００件と、前週の５２３万７０００件（下方改定後）から減少したものの高水準を維持し、過去５週間の申請件数は２６００万件に達した。市場予想は４２０万件、予想上限は５５０万件だった。
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- 2020年04月23日 22:34
米新規失業保険申請、高水準維持 過去5週間で2600万件
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