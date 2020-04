【原油価格暴落と地政学】

トランプ大統領が22日、イランの艦隊がアメリカ軍の船に異常接近したことを踏まえて「撃沈する」とツイートしたあと、原油価格が急上昇しています。

といっても発射台があまりに低く、依然として原油価格はめっちゃ安いです。それが産油国の治安悪化につながり、地政学リスクになっているという報道が相次いでいます。

FT はInternational oil prices rebound following Trump warning(原油価格、トランプ発言を受けて反発)の中で、トランプ大統領が22日、ツイッターにイランの艦隊を「撃沈する(shoot downand destroy)よう、アメリカ軍に指示したとツイートしたことで地政学上の緊張が高まり、新型コロナウイルスの感染拡大による需要減のために歴史的な水準まで下がっていた原油価格が反発したと報じています。

ロンドン市場で取り引きされる北海産の原油の先物価格=ブレントは11%上昇して1バレル=21ドル47セントに、20日に初めてマイナス価格となったニューヨーク市場の先物価格=WTIは25%上昇して1バレル=14ドル43セントとなりました。

とは言え感染拡大で移動が制限されたことで原油の需要は急減した状態で、価格も30%程度低い水準だとしています。

New York Times は、Oil Collapse and Covid-19 Create Toxic Geopolitical Stew(原油価格の崩壊とコロナで世界のあちこちで地政学がぐちゃぐちゃ)の中で、新型コロナウイルスの感染拡大と原油価格の暴落により経済を維持するために原油に依存している産油国は苦悩に直面していると報じています。

具体的には、イラクでは労働者や年金者に支払いができず、メキシコは経済成長の計画が頓挫し、エクアドルは公務員の給与をカットし、ベネズエラは危機に瀕していて、ナイジェリアは70億ドルの緊急融資を要請しているということです。

ロシア、サウジアラビア、アメリカの3大産油国はまだ経済的な余裕があるものの、世界中の人たちが自宅待機していることで需要は消えてすべてを逆さまにし、石油産業を長く見てきたベテランも予想できなかった事態だとしています。

WSJ は、新型コロナウイルスの感染拡大による原油価格の暴落を受けてアメリカのメキシコ産で進められている海洋油田の掘削を止める企業が相次いでいて、数年はもとに戻らないという見方が広がっていると伝えています。

テキサス州やニューメキシコ州の内陸で行われているシェールオイル油田と異なり、オフショアと呼ばれる海洋油田は掘削にも輸送にもコストがかさむということです。

エネルギー関連サービスを提供するShlumberger,Halliburton, Baker Hughesなどはここ数日で人員を削減しているそうです。

掘削会社のCantium社はアメリカの原油価格がマイナスに暴落した20日の午後1時に生産停止を命じて翌朝の6時にはほぼすべてが止まり日量2万バレルの生産は最低でも2か月停止されることになったということです。

貯蔵施設はどこも満杯で原油の引き受け手が見つからない状況となっています。