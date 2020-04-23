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米、新型コロナ感染者80.2万人　死者4.4万人＝ＣＤＣ

［２２日　ロイター］ - 米疾病対策センター（ＣＤＣ）は２２日、国内の新型コロナウイルス感染者が２１日時点で前回発表から２万６４９０人増え８０万２５８３人になったと発表した。死者は２８１７人増の４万４５７５人だった。

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