米、新型コロナ感染者80.2万人　死者4.4万人＝ＣＤＣ

［２２日 ロイター］ - 米疾病対策センター（ＣＤＣ）は２２日、国内の新型コロナウイルス感染者が２１日時点で前回発表から２万６４９０人増え８０万２５８３人になったと発表した。死者は２８１７人増の４万４５７５人だった。