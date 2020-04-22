内閣府の有識者検討会が千島海溝（十勝・根室市）、日本海溝（三陸・日高沖）沿いで二つのマグニチュード９．３、９．１で、震度７の巨大地震が起き、それにより津波は、北海道えりも町で２７．９ｍ、岩手県宮古市で２９．７ｍ、釧路市で２０．７ｍ、根室市で２２ｍと分析している。



さらにこの震源域では数百年ごとに巨大地震が起きており、前回（１７世紀）の発生からの時間を考えると「切迫性」が高いと指摘している。



１月３０日の参院予算委員会で私が質問したが、内閣府は今年度中に人的被害や経済への影響について取りまとめると菅官房長官、武田防災担当大臣から答弁を戴いている。

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