フェイスブックが去年打ち上げたデジタル通貨=リブラを覚えていますか?先週Libra2.0のホワイトペーパーを発表し、当初の計画を大きく見直しました。

もとは、複数の法定通貨に裏打ちされた「リブラ」というひとつの国際通貨でした。今後は、ドルや円など、それぞれの国の通貨に裏打ちされたものを目指すということです。PayPayやLine Payみたいに。

新型コロナウイルスの感染拡大で今こそ国境をまたぐ便利なデジタル決済が必要だという声もあるそうです。

New York Times はFacebook-Backed Libra Cryptocurrency Project Is Scaled Back(フェイスブック主導の仮想通貨リブラの計画縮小)の中で、フェイスブックが去年6月に打ち上げた将来のデジタル通貨計画は新たな金融システムの礎になるものだと説明したが、先週、計画を大きく見直し、中央銀行のような役割を果たすのではなく、現地通貨に紐付けされた伝統的な決済ネットワークを構築すると発表したと報じています。

フェイスブックを始めたとしたリブラ協会のメンバーは、世界的な大反対にあった結果の転換だとしていて、クレジットカード大手のビザやマスターカードなどが計画から撤退したことで、このままでは続けられないと判断したということです。

新たに発表した白書では、複数のコインをつくってそれぞれの法定通貨に裏打ちされ、法定通貨と競うのではなく補完するものだと説明しています。国境をまたぐ決済については、複数の法定通貨に裏打ちされたコインをつくるそうです。

年内にはサービスを始めたいとしていて、新型コロナウイルスの感染拡大で多くの都市機能が麻痺する中で、デジタル決済システムの重要性が増しているとリブラ協会は主張しています。

FT はHow Facebook’s Libra went from world changer to just another PayPal(フェイスブックのリブラは世界を転換させる計画からそこらのデジタル通貨と同じになった)の中で、「フェイスブック主導のデジタル通貨は世界を変えるはずだった」「しかし、フェイスブックを変えることにしかならない。そもそも実現も危ぶまれている」と伝えています。

規制と政治的な反対を克服するために、政治家や中央銀行からとりわけ反発が大きかったひとつのリブラ通貨をつくるのではなく、それぞれの法定通貨に裏打ちされた複数のデジタルコインをつくることになりました。

また、マネーロンダリングなどの犯罪組織に使われているという批判に対しては、リブラを使ったスマホ上のデジタルウォレットを企業がつくるに当たって一定の条件を満たして可否を判断するということです。

批判を受けて当初の計画を見直したことで計画を推進しやすくなるという見方がある一方で、フェイスブックという政治的に問題視されている企業が主導している限り、縮小バージョンのリブラの導入をも難しいという声もあるとしています。

CNBC はリブラ協会が本部を置くスイスの金融当局(FINMA)から規制に関するガイダンスを待っていると伝えています。

FINMAは声明で「もともと提出された計画から大きく異なっている」として、決済インフラとしての基準やマネーロンダリング対策が十分かどうかを判断するということです。

リブラ協会の発表文はこちら。