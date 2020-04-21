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出光興産、20年3月期当期損益予想を250億円の赤字に修正＝従来1000億円の黒字


［東京　２１日　ロイター］ - 出光興産<5019.T>は２１日、２０２０年３月期の連結決算の業績予想を下方修正すると発表した。原油価格急落などの影響で、営業損益は１６５０億円の黒字から５０億円の赤字に、当期損益は１０００億円の黒字から２５０億円の赤字に修正した。期末配当８０円（年間配当１６０円）の予想は変更しない。

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