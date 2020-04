コロナウイルス禍が照らし出す国民国家の弱さ - 池田嘉郎 / ロシア近現代史

はじめに

コロナウイルスが世界を席巻するなかで、この災禍が国家や社会のあり方にどのような影響を与えているのかについて、色々な意見が出されている。多くの論者は、このコロナ禍によってグローバリズムの理念が大きく後退し、かわりに国民国家が再浮上したと指摘している(たとえば、Gideon Rachman, “Nationalism is a side effect of coronavirus”, Financial Times電子版、3月23日付け;ギデオン・ラックマン「大流行の危ない副作用」、『日本経済新聞』3月30日付け)。



たしかにヨーロッパでは、コロナ対策におけるEUの役割はよく見えず、個々の国家が前面に出ている。それ以外の地域でも、国家が対策の中心にいることは間違いない。

だが、私は、国民国家の再浮上と留保なしにいうことにはためらいがある。まず、より適切な用語はないのだろうか。イスラエルの一論者は、コロナ禍というグローバルな危機のもとで、それぞれの「国民の主権」(national sovereignty)概念がかえって強まったと書いている(Yuli Tamir, “How the coronavirus pandemic resurrected the nation-state”, Haaretz電子版、3月27日付け)。だとすれば、国民国家の再浮上は、主権国家の再浮上としても論じることができよう。

たしかに、国民国家も主権国家も現代国家の一側面に過ぎないから、どちらに着目するかは論者の関心による。だが、国民国家の側に関心を寄せるとしても、なお私のためらいは消えない。というのは、そもそも今日の世界にあって、国民国家はその再浮上について語りうるほどに堅固な存在であるのかどうか、疑問だからである。むしろコロナ禍のなかで、各地の国民国家はその脆弱さを露わにしたのではないだろうか。

以下、本稿では、コロナウイルス禍が照らし出した、今日の国民国家の弱さについて考えてみたい。まずは、国民国家とはいかなる国家であり、どのようにして形成されてきたのかについて、振り返ってみよう。

国民国家とはいかなる国家か

国民国家が現実に成立するのは、18世紀末のフランス革命によってである。それ以前の身分制秩序においては、住民は同じ国に住んでいても、様々な身分に分かれていた。どの身分に所属するかは出生によって決まり(異なる身分に移動する道も開かれていたが)、それぞれの身分は独自の義務や権利をもっていた。これに対して国民国家では、住民はみな同じ義務と権利をもつ、対等な市民となった。こうした市民の総体が、国民(ネイション)を構成するのである。

国民国家では能力があれば、あるいは努力を重ねれば、どのような出自のものにも社会的上昇を果たす可能性が開けていた。そのため国民国家は、住民一人ひとりの能力を引き出すのに適していた。また、各人の国家への帰属意識も強まったから、団結力も増した。このような利点があったために、国民国家は19世紀中に西欧において、またその外でも、次第に広まっていった。身分制は必ずしも廃止されたわけではなかったが、住民各人の義務と権利が、次第に均一なものに近づいていったのである。

はじめのうち、「市民」となれるものは一定の資産をもつ男性に限られていたが、徐々に資産制限は緩和された。他方、女性や少数民族、それに植民地の現地人が、法的に対等な市民として認められるためには、第一次世界大戦(1914-1918)後、あるいは第二次世界大戦(1939-1945)後を待たねばならなかった。

国民国家は19世紀中に西欧でまず広まり、ついで日本など他地域にも波及した。西欧諸国が先導的な役割を果たしたのは、資力や教養などに裏打ちされた社会的発言力をもち、それゆえ身分制にも批判的であった階層が、他地域に比べて厚く存在していたからである。



都市の有産層にくわえて、企業心や公徳心に富んだ地主や富農もここに含まれる。西欧諸国において彼らは、フランス革命に先行する時期からクラブや協会のような結社に集い、地域社会で目立った役割を果たしていた。行政側の官吏と対立するとは限らず、血縁や姻戚、社交を通じて結びついていることが珍しくなかった。

それでもこの有産層・教養層は、行政機構に対して自立的であり、批評的・批判的に接した。彼らは18世紀から19世紀の西欧諸国において、行政機構に対して自立的な「公共圏」また「市民社会」と呼ばれる領域を成立させた。こうした領域が、「国民国家」の核となった。



他方で行政機構もまた、とくに19世紀後半以降、初等教育の確立、公的サービスの提供、徴兵制の整備、諸儀礼の挙行などを通じて、国民国家の形を整えていった。西欧諸国、またアメリカ合衆国では、自立的な「市民社会」と行政機構とが両輪となって、国民国家を成り立たせていった。

ソ連と日本

20世紀初頭までに西欧諸国が国民国家化し、動員力を高め、世界秩序の中心としての地位をいっそう固めていったのに対して、それ以外の地域は劣勢に立たされた。植民地になりたくなければ、西欧の国民国家モデルを多かれ少なかれ取り入れることが必須となった。



日本、また、私の研究対象であるロシア帝国・ソ連は、劣勢の側にいた。一般的にいって、この劣勢側の国々は、自立的な「市民社会」を西欧諸国のような規模や密度ではもっておらず、それゆえ国民国家づくりにおいては行政機構が主導的な役割を果たすこととなった。



これらの国々では、緩慢に歩を進めていれば西欧諸国ないしアメリカ合衆国の犠牲となりかねなかったから、行政的手法により重点をおいて、急ピッチで国民国家の形成を進めなければならなかった。

ロシア帝国では、皇帝の権力が強大で、身分制が堅固に残り、生活水準や文化が大きく異なる多数の民族が暮らしていたので、国民国家づくりは試行錯誤の段階までしか進まなかった。有産層・教養層からなる「公共圏」に類するものは脆弱で、自立的であるよりは、行政機構によって活動の場をつくられていた(たとえば学術団体や地方自治体など)。1917年の革命をへて成立した共産党政権は、脆弱なロシアの「公共圏」を滅ぼし、かわりに労働者や農民から新しい「ソヴィエト市民」をつくることになった。



このとき共産党政権は、それと自覚せぬままに国民国家づくりの課題を帝政政府から引き継いでいたのである。もとより政権から自立的な市民、また「市民社会」の存在は、想定も許容もされておらず、ソ連版国民国家の形成は上から、行政的手法によって主導された。

共産党政権はまた、主要な諸民族のために共和国や自治共和国を創出し、それぞれの言葉や文化の振興を行なった。しかし、全ての住民はソヴィエト市民として対等であった。

日本では、18世紀ヨーロッパの「公共圏」に直接に相当するものを徳川時代に見出すことは難しいだろう。しかし、各藩の藩校では多様な人材が育成され、藩を超えた全国的な知的ネットワークを築いていた。彼らは「公共圏」「市民社会」の原基となりうる集団であった。徳川時代の日本が諸藩からなる一種の連邦制をとっていたことで、各地にそうした原基が遍在することとなった(三谷博『維新史再考――公議・王政から集権・脱身分化へ』NHK出版、2017年)。

欧米列強の脅威に晒された明治維新前後の日本では、国民国家づくりはロシア帝国・ソ連以上に強く、かつ明確に、焦眉の課題であると認識された。それゆえ、明治政府は行政機構主導で、上からの国民国家づくりを強力に推進した。他方、旧士族や都市知識人などからなる自由民権運動は、「公共圏」「市民社会」の出発点となったといってよかろう。ただし、旧士族のうちにはこの運動を官界復帰の梃子とするものがいたこともたしかである(松沢裕作『自由民権運動――<デモクラシー>の夢と挫折』岩波新書、2016年)。

総じて、明治期日本の政府・行政機構と「市民社会」とは、欧米列強のプレッシャーのもと、近代化また富国強兵が焦眉の課題であるという認識を共有していた。このことは、必ずしも「市民社会」の批判性を低減させたとはいえないだろうが、行政機構の主導性を促すように作用したと思われる。

その後も、日本の国民国家づくりにおいては、行政機構の役割は減らなかった。昭和前期にかけては、社会工学的な発想を身に着けた官僚たちが、内務省をはじめとする諸官庁において、牧民官のごとく振舞った。第二次世界大戦後も、自由民主党政権と行政機構とはタンデムとなって経済成長を推し進め、経済的繁栄とナショナル・アイデンティティとを結びつけることに成功した。



これに対して、第二次世界大戦後の「市民社会」――民主化された体制のもとでは、行政機構に身をおく人も含め、全住民がその構成員となったということもできる――の側は、戦前に比してはるかに自立性を増し、政府や行政機構に対してもよりいっそう批判的であった。

ただし、「市民社会」のオピニオンリーダーであった大学教員やマスメディア関係者の間では、階級を基準に考えるマルクス主義の影響が強かった。その結果、国民の境界線をどこに引くかなど、国民国家の実質をどう満たしていくかをめぐる議論は低調となったように見える。同様に、彼らの間で反戦・平和主義が盛んであったことは、国民国家をどう防衛するかというテーマでの議論を難しくした。

国民国家づくりにおいて行政機構が主導的な役割を果たすという、ソ連や日本において見られた傾向は、西欧諸国やアメリカ合衆国を除けば、世界各地で広く見られた現象であったといえる。むしろ、自立的な「市民社会」と行政機構とが二本柱となった西欧諸国やアメリカは、先進地域であるがゆえの例外であった。