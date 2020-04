新型コロナ対応　迷走する政府と、地方自治体の決意の違い

政府は、必ずしも、「the Best and the Brightest」(最良の、最も聡明な人々)というわけではなさそうだということだ。この間の、新型コロナウイルスへの対応をめぐる“ドタバタ迷走劇”見せつけられていてそう思う。

一世帯あたり2枚の「アベノマスク」を総額450億円もつぎこんで郵便局によって日本全国津々浦々、一軒一軒残らず、ポストに放り込んでいくのだという。

すでに感染者の多いところからということで東京から配達が配達が始まったらしいが、優先度の高い東京だけで配達を終えるのに5月中かかり、全国ではいったいいつになることやら。

製造元の公表もできない有効性のわからない、あのちっちゃいマスクを有難く待っている時間がそんなにあるなら、いまからでもただちに委託契約を解除し、マスク配布はやめてほしい。

およそ、賢者が決めた施策とは思えない。そして、なぜ、だれもそれを止められなかったのか。

「一世帯30万円」と高らかにぶち上げながら、対象世帯は限られた層になることから批判が相次ぎ、補正予算案を組みながら、国民1人あたり10万円に組み直さざるを得なかった。

そして、一番新しい動きでは、地方自治体への臨時交付金は、自治体からの自粛要請に応じ休業をする店舗等の休業補償に充てることができないとし、国会答弁でもそう説明していたが、一転、できますという方針に転換した。

そもそも、補助金とは違い、交付金と名の付く国から地方へのお金は、地方の裁量によって使途は委ねられているものだ。

それをできるとか、できないとか言うこと自体おかしく、地方がいま一番必要としていることに使えず、何に使えと言っているのかが、わからなかった。

賢明な政府の言うことならわかるが、二階さんとか麻生さんとか安倍さん、岸田さんが、それぞれの立場の中から出てきたり修正されたりする施策のどこに合理性があるのだろうと思う。

自民党の業種別部会から、コロナ終息後の旅行業界テコ入れにと割引の商品券やお肉券などのアイディアも出てきたようだが、終わったらではなく、いかに終わらせるかという目的を持った合理的な検討があればそのような案は出てはこなかったはずなのに。

そんなことをしているから終息に向けた有効で必要な手だてを打とうという方向性が決まるまでに時間がかかる。

地方自治体への臨時交付金は、休業協力要請に応じた店に対し、地方自治体が出す財源として使ってもよいという政府の方針転換は、全国知事会からの強い要請があったからのようだ。

コロナウイルスの問題が起きるまでは、この10年か15年ぐらい、全国の知事はおとなしかったが、さすがに政府にまかせていたらいかんはということでひところ頑張った知事たちのように、声を上げるようになった。

元来、住民から直接選ばれてくる大統領制による知事たちのほうが、国会からさまざまな力関係で選ばれてくる内閣の面々よりも有能で、直接住民に近い決定ができ得る人たちだ。

知事たちは、施策の重要度より政治的な力関係を配慮する政府や与党よりも、住民に必要な施策の優先度で決定に動くことができる。

住民も、そこに信頼を託すことができる。

政府の言うことを聞いていては全国の都道府県がみんなたいへんなことになる。

三重県知事が、休業協力要請に応じた店舗等に50万円交付

三重県の鈴木英敬知事は、20日、カラオケやナイトクラブなどの遊興施設等の店舗等への休業要請に踏み切り、協力要請に応じたところには50万円の休業補償を出す方針を打ち出した。

政府からの臨時交付金の割り当てがどの程度になるかわからないし、休業補償もどれだけになるのかわからない。県だけでなく、おそらく、半額程度は市町も協力しなければならない。

そのための東海3県の知事会が、本日行われ、それを受けたかたちでの市長会の協議も、本日中に行われるということだ。