【知の巨人たちのアフターコロナ】

いろんな知識人がをしています。中国に精通していてリーマンショックの時に、地球温暖化対策に積極的な姿勢で知られる、「(Before ChristならぬBefore CoronaからAfter Corona)」と言っているの主張はざっくりこんな感じ。

Henry Paulsonが FT のThe world after the pandemic(パンデミック後の世界)の欄に寄稿したのはSave globalization to secure the future(将来のために今こそ国際協調)。

この中で、「新型コロナウイルスは致死率の高いパンデミックというだけではない。世界大不況以来の深刻な経済危機をもたらしたのだ」として、アフターコロナに向けてこれほど国際協調が必要なときはないと強調しています。



「経済の鉄のカーテンが降りるようなことがあれば、回復を遅らせ、経済と社会の安定を脅かす。各国は国境をまたぐつながりを遮断するという誘惑に負けではならず、国際機関は一歩前に出て役割を果たすべきだ」としています。

「貿易が活性化したことで世界は繁栄した。しかし、パンデミック前からバランスは経済の閉鎖にシフトしていた」とした上で、景気後退、失業率の向上、中国が新型コロナウイルスの感染拡大阻止に透明性のある形でコントロールしなかったという声がますますその傾向を強くすると懸念しています。

ゴールドマンサックスのトップからブッシュ共和党政権の閣僚に転身したポールソン氏は2006年から2009年まで財務長官を務め、リーマンブラザーズの経営破綻がきっかけとなった金融危機の際に議会や金融機関との調整に追われました。

2008年にG20は首脳会議を初めて開き、結束を確認しました。

11月にサウジアラビアで開かれるG20財務相会議についてポールソン元財務長官はパンデミックで以外にもテロ対策、サイバーテロ対策、気候変動、核拡散問題といった国境をまたぐ問題を話し合わないといけないといいます。

金融危機のころ、金融機関の救済にあたって「大きすぎてつぶせない(too big to fail)」と言われましたが、「世界の経済秩序は完璧ではないが、まさに大きすぎ、重要すぎてつぶすわけにはいかない」と締めくくり、米中が協調することを求めています。中国からも一目置かれているこの人が言うと重みがあります。

先月15日までイギリスの中央銀行総裁だったMark Carneyは The Economist のThe world after covid-19(コロナ後の世界)シリーズに寄稿し、これまで経済も社会も何でも市場任せだったが、新型コロナウイルスの感染拡大がそれを逆流させると主張しています。

今後の経済、金融、心理、社会の価値を形作るベクトルを5つ挙げています。

1)危機によって世界の分断は進む

2)企業価値は金融支援と失われたキャッシュフローに占められ、国家による企業への関与の度合いが高まる可能性も

3)生命と経済の同時危機は企業のリスクの考え方を変える

4)失業の恐怖と十分な医療を受けられないかもしれないという恐怖は危機のあとも個人に重くのしかかり、住宅市場やギグエコノミーに影響する

5)何でも市場価値に置き換えられてきたが、危機によって経済のダイナミズムと効率性という価値に加えて、連帯、公平性、責任、思いやりも必要となる

そして、企業は最終的に「戦争が起きた時に何かをしたか」つまり、従業員、サプライヤー、顧客をどう扱ったかが問われると指摘。

今後の最大の試練は気候変動への対応になると、国連の気候変動問題担当の特使となったカーニー氏らしい論理展開になっています。

世界全体が関係し、将来の中核的なリスクになると科学者が予測していて、連帯して取り組まないと克服できないからだそうです。

このパンデミックに打ち勝ったとき人類は「孫が住める地球にすること」こそが問われると締めくくっています。

New York Times のThomas FriedmanはPost Pandemic, Here’s How America Rises Again(コロナ後にアメリカが再び起き上がる処方箋)の中で、若者たちが新たな借金の山を抱えることなく21世紀を生き抜き、繁栄するために何が必要か、と問いかけます。

AC時代(アフターコロナの時代)に必要な投資は以下の3つだといいます。

1)次なる危機となる気候変動に備えてゼロ炭素で国内でまかなえる割安なエネルギーの開発

2)地方を中心に高速のインターネットの構築

3)公的資金の投入による救済や中国への依存ではない形で機器から脱却できるようにデザインや生産の全米展開

・・・とここまで書いて、ことに気づきました。