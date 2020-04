【失業者2200万人の衝撃】

日本では全国に緊急事態宣言が拡大されましたが、アメリカでは16日に外出制限などを緩和する新たな指針が発表されました。

アメリカでは60万人以上が感染し、この4週間で2200万人が失業しました。

この状況に、経済活動の再開時期をオレが決めるとして早期の再開を目指していたトランプ大統領も州知事に任せると姿勢を転換したそうです。







FT はAmerican Jobless Claims Mount to 22m Since Shutdown(アメリカの失業保険申請2200万件)の中で、アメリカで新型コロナウイルスの感染に伴う外出制限で、この1週間で失業保険の申請が新たに520万件増えて、この結果4週間で2200万件という途方もない数にのぼったと報じています。

カリフォルニア州が66万件でもっとも多く、次いで40万件のニューヨーク州です。

アメリカではこれまでに63万2000人の感染が確認され、2万8000人が亡くなったということです。

CBS News はトランプ大統領が16日の記者会見で新型コロナウイルスの感染者が少ない地域から経済活動の再開を認める新たな指針を発表し、各州の判断で3段階で実施すると報じています。

「全米のシャットダウン(経済活動停止)は持続的で長期的な解決策ではない」と述べたということです。

Washington Post は Trump’s guidelines for reopening states amid coronavirus pandemic will leave decisions to governors の中で、大統領の記者会見に先立ってホワイトハウスがパンデミック下手経済活動を再開する指針を発表し、ソーシャルディスタンスをやめる具体的なスケジュールは示していないものの、緩和の条件を挙げていると報じています。



例えば検査や病院の受け入れ状況などで、最終的には州知事らが判断するということです。

16日に行われた州知事との電話会談で「君らが自分たちで判断してくれ」と述べたそうです。

これについて New York Times は、トランプ大統領がこれまで自らが経済活動の再開時期を決めると言っていただけに衝突姿勢からの転換だと伝えています。

州によっては5月1日から経済活動の再開に踏み切ってよいということです。

