【アメリカ経済崩壊⁉︎】

アメリカの先月の小売業の売上高が発表されました。前の月に比べて8.7%の記録的なマイナスで、とりわけ飲食サービスは26.5%、ガソリン給油所が17.2%、衣料品は50.5%の大幅な落ち込みとなりました。

この統計は雇用の先行指数と見られているだけに心配です。FRBの地区連銀の報告書(ベージュブック)も経済崩壊を思わせるような内容でした。

経済対策として大人1人あたり支給される1200ドルを小切手で受け取る場合、小切手にPresident Donald J. Trumpと刻印されると知りびっくり!

New York Times は15日に発表されたアメリカの先月の小売業の売上げ高が記録が残っている1992年間以来で最大の下げ幅だったと報じています。

米商務省によりますと、先月の小売業の売上高は前の月に比べて8.7%の記録的な下落となりました。多くの州の外出制限を受けて4月に入ってさらに悪化したことが予想されているとしています。

アメリカの労働者の10人に1人が小売りに従事しているので雇用情勢への懸念もし示しています。

CNBC はFed Beige Book says economy contracted 'sharply and abruptly' due to coronavirus(新型コロナウイルスの影響で米経済は急激かつ突然に収縮、とFRB)の中で、FRBがアメリカ経済について地区連銀報告書でかつてないほどに急激に悪化したと総括したと報じています。

12の地区連銀が企業から聞き取った内容をまとめたもので、全米で最も深刻な業種が、レジャー・ホテル・小売業だとしています。

多くの企業が事業環境がさらに悪化すると見ているということです。

Washington Post はIn unprecedented move, Treasury orders Trump’s name printed on stimulus checksの中で、経済対策の一環で家庭に送付される小切手にトランプ大統領の名前が印刷され、その結果、送付が数日と遅れると伝えています。

米IRS=歳入庁は銀行口座の情報がないアメリカ国民に小切手を送り、1200ドルの小切手にPresident Donald J. Trumpと刻印されているということです。

こんなこと初めて!だそうです。

とりわけ給付金を待ち望んでいるのは失業者だと思いますが、 WSJ はInside the Push to Redeploy Workers Quickly(従業員の再配置を急げ)の中で、これまで考えられなかったようなコラボで雇用が流動化していると報じています。

大手航空会社のDelta、衣料品大手のGap、世界的なホテルチェーンのHiltonが大量の人員を削減している一方で、新型コロナウイルスの感染拡大でドラッグストアのCVSでは5万人の人手が足りないとして引き受けているということです。

アメリカの多くの企業では「解雇」と「採用」が入り乱れ、各社の人事部は官僚的な組織でスピード感を持って対応しているとしています。

働く人間の中には感染者に近いところで仕事すつことに対してリスクが高いと懸念する人がいる一方で、パンデミック下で必要不可欠なエッセンシャルな仕事をすることに充実感を覚える人もいるということです。

