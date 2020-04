【経済活動再開のタイミング】

アメリカでは40を超える州が外出を制限しています(首都ワシントンも)。これまでに制限の緩和や解除をした州はないのですが、これに対してトランプ大統領が近く、経済活動再開の指針を出すと述べました。

アメリカではいつ経済活動を再開させ、それを決めるのは誰かー州知事か大統領かーという議論が盛り上がっています。

一方、ヨーロッパは対応が分かれています。

New York Times はEconomic Pain Will Persist Long After Lockdowns End(都市封鎖解除後も長く経済の痛みは続くだろう)の中で、トランプ大統領がいったん経済活動が再開されればロケットのように経済が伸びると言っているものの、企業はそう簡単でないと予想していると報じています。

消費者が自宅にこもっているのは、当局に取る命令が理由ではなく、新型コロナウイルスに感染する恐怖感からだと指摘。アメリカ国民が広範な検査、あるいはワクチンの開発で感染リスクが低下したと自信を持たない限り、仮に都市封鎖が解除されても空港やレストランには戻らないだろうといいます。

また専門家は時期尚早に経済活動を再開すれば感染がぶり返すと見ているとしています。

Washington Post はGovernors form groups to explore lifting virus restrictions; Trump says he alone will decide(州知事が連帯して外出規制の解除を検討するも、トランプは決めるのはオレだと言う)の中でトランプ大統領が13日、外出規制を解除して経済活動の再開時期を決める権限があるのは自分だけだと述べたと報じています。

ニューヨークなど東部の7つの州の知事は連帯して経済活動再開に向けた計画を検討しているということですが、「(自分の命令に従わず)に経済活動の再開を拒否すれば選挙でどうなるだろうか」と述べて、歯向く者は代償を払うと脅したとしています。

これに対してニューヨークのクオモ知事は「アメリカには王様はいない。いるのは大統領だ」とトランプ大統領の傍若無人ぶりを批判したそうです。その上で、十分な安全対策もなく、経済活動の再開を強いられればトランプ政権を裁判所に訴えると述べました。

トランプ大統領は保守層からは、感染ではなく経済の急激な悪化でアメリカ人の暮らしが苦境に陥るとして、一刻も早い経済活動の再開を求められているということです。

Fortune は、オーストリアやデンマークなど欧州の首脳が今週、一部の学校や店舗の営業を再開し、フランスのマクロン大統領が5月11日から段階的に外出規制を緩和する方針を打ち出したと報じています。

各国政府は経済に対する痛手の食い止めと新型コロナウイルスの第2波のリスクのバランスを必死に取ろうとしていると分析。

その中でもいま注目されているのはオーストリアだそうです。

14日にロックダウン=都市封鎖を一部緩和。政府は、面積が400平方メートルを下回る施設について、店内の客数を制限することを条件に営業再開を認めました。

これに対して対応が遅れ首相までもが感染したイギリスでは今週後半にピークに達する見通しで16日に対応を協議するということです。

さらにEU=ヨーロッパ連合の執行機関であるEC=ヨーロッパ委員会が15日、規制解除に向けた指針を示すとしています。