トランプ氏、WHOへの資金拠出を停止へ　中国寄りと批判

ドナルド・トランプ米大統領は14日、世界保健機関(WHO)への資金拠出を停止するよう指示したと表明した。新型コロナウイルス対策において、WHOは「基本的な義務を果たさなかった」と述べた。

アメリカは国連機関のWHOにとって最大の拠出国。昨年はWHOの年間予算の15%弱に当たる4億ドル(約430億円)を拠出している。

トランプ氏はこれまでWHOについて、過度に中国寄りだと非難してきた。

トランプ氏はホワイトハウスの記者会見で、「新型ウイルス拡散の深刻な不手際と隠ぺいにおいてWHOが担った役割を調べる間、資金拠出を停止するよう指示している」と述べた。

また、「WHOは基本的な義務を果たさなかった。責任を問われなくてはならない」、「COVID-19(新型ウイルスの感染症)の世界的流行(パンデミック)が起き、アメリカの惜しみない拠出が最大限生かされたのかとても懸念している」と話した。

さらに、新型ウイルスが中国・武漢市で発生した当初のWHOの対応に疑問を投げかけた。

トランプ氏は、「WHOが医療専門家を中国に派遣し、現地の状況を客観的に調査し、中国の透明性の欠如を指摘していれば、わずかの死者で流行を発生源で抑えることができたはずだ」と主張。

「それが何千人もの命を救い、世界経済への打撃を防ぐはずだった。だがWHOは進んで、中国の言葉をそのまま受け止めた(中略)そして中国政府の対応を擁護した」と述べた。

ただ、そう言うトランプ氏も中国の対策を称え、アメリカに及ぶ危険を軽視していた。1月24日のツイッターでは、「中国は新型ウイルスを抑えるために多大な努力をしている。アメリカは中国の努力と透明性に深く感謝している。すべてうまくいくだろう。米国民を代表し、特に習(近平)国家主席に感謝したい!」と述べた。

