【感染抑止と経済維持】

一刻も早くアメリカの経済活動を再開したい米トランプ大統領ですが、「電気のスイッチのように簡単ではない」と反対されています。

Washington Post は、Reopening US economy by May1 may be unrealistic say experts, including some within the Trump administration(5月1日までに経済活動再開は非現実的と政権ないの専門家も)の中で、トランプ大統領が5月1日までに新型コロナウイルスで打撃を受けた経済活動を一部でも再開したいと言っていることに対して、政権内でも非現実的だという声があがっていると報じています。

多くの州知事も非現実的だと見ている一方で、共和党のアボット・テキサス州知事は経済活動の再開の方針を近く示すとしているそうです。

医療の専門家は、アメリカが経済活動を再開するには感染者と接触した可能性のある人特定し、検査をし、確実に感染が減っていることを確認する必要があると指摘しています。

New York Times は、米FRB=連邦準備制度理事会のニール・カシカリ理事が経済活動の再開に向けた準備は1年半かかるという見通しを示したと伝えています。

カシカリ理事は12日、CBSテレビのインタビューで「最悪のシナリオに備えるべきだ」と述べたそうです。

政権の対策チームのファウチ博士は12日、CNNのインタビューでトランプ政権がもっと早くに準備していれば死者を抑えることができたという見方を示しトランプ大統領の逆鱗にまた触れたということです。

ファウチ博士はさらに「電気のスイッチのように、電気をつけて経済活動が再開するわけではない」と述べました。

WSJ は、トランプ大統領がファウチ博士に対する不満を強めていると報じています。

トランプ大統領を支持する右派からは大統領の再選を阻止しようとしているという陰謀説が根強くある一方で、よくテレビで見るファウチ博士はアメリカ国民から支持を得ているそうです。

先週の世論調査でファウチ博士に支持率は78%で、46%だったトランプ大統領よりも高かったとしています。

そして、イギリスのジョンソン首相の退院後のスピーチが素晴らしかったので動画をシェア。