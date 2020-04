【新型コロナウイルス】芸能人が相次いで自宅から動画投稿するハリウッド、日本と比べて多いのはなぜ？

4月7日、ついに日本で緊急事態宣言が出された。ニュースなどで報じられている通り、アメリカでも3月に入ってから感染者数が爆発的に増え、ハリウッドが位置するカリフォルニア州ロサンゼルスでもロックダウン(都市封鎖)が続いている。

映画やドラマシリーズの製作も容赦無く中断・延期されており、フリーランスの俳優や撮影クルーたちも仕事を失っている。ハリウッドの制作部門のスタッフとして働く筆者の友人は「今は全員が在宅勤務だが、この先のタイムラインもまだ決まっていない。あと1年以内に制作を再開できれば」と話し、長期戦を覚悟しているようだ。

ハリウッドでは、映画製作・配給大手のディズニーやワーナー、さらに近年ではNetflixやAmazonなども含めた「スタジオ」と呼ばれる企業たち、そして俳優や監督、脚本家などタレントの代理人を務める「エージェンシー」が、業界のビジネス面で大きな影響力を持っている。これらの動きを追いつつハリウッドでの新型コロナウイルスの影響について書いてみたい。

ウイルスのハリウッドへの影響が色濃く見え始めたのは、2月下旬から3月はじめにかけてだ。

まず、例年新作映画やシリーズのプレミア上映が披露される映画や音楽の大型総合イベント「SXSW」。今年もテキサス州で3月中旬に予定され、イベント側は2月25日時点で「予定通り開催する方向」というコメントを出していた。

事態が動いたのは、現地時間3月3日、カリフォルニア州で緊急事態宣言が出された直後だった。このSXSWでプレミア上映を行うはずだったAmazonスタジオが不参加を表明、その3日後の6日にはパラマウントやライオンズゲート、Netflixなどのスタジオ、そしてエージェンシーのICMもそれに続いた。

これらの動きを受け、SXSWは同日、イベント自体の中止を発表する。それと並行するように、ロサンゼルス市内でもエージェンシーの最大手CAAが、対面での打ち合わせをオンラインに切り替えたり、社員の不要不急の出張を控えるよう通達を出したりした。

そして翌週からは、いよいよハリウッドの大企業も、在宅勤務の方向へと動き始める。3月12日から13日にかけて、まずNetflixが社員に在宅勤務を呼びかけると、ライオンズゲート、ワーナー、Amazon、UTA、ICMなどのキープレーヤーたちも、同様の対応を行なった。ワーナーメディアのCEOジョン・スタンキーは、社員に向けた文章の中で「先の見えない感染症の中、社員の皆さんの努力に感謝する」と始め、「会社と地域の安全のため、まだどうしても社内で仕事を行わざるを得ない社員のため、人の集まる密度を最低限に抑える必要がある」と呼びかけた。

3月下旬に入ると、CAAなどで、社員のレイオフ(解雇)を防ぐため、一定水準以上を受け取っている重役の給与をカットするという報道が流れた。ハリウッドを取り巻く状況が想像以上に深刻であることが見え始め、特にアシスタントや撮影クルーなど、肩書きや経済的な余裕をもたないスタッフを中心に、不安の空気が広がった。

アシスタントは通常、分刻みのスケジュールを管理し、オフィスにひっきりなしにかかってくる電話をさばき、日々送られてくる脚本に目を通して整理する。彼らの存在はハリウッドの重役たちが膨大な仕事を回すために外すことはできないが、在宅勤務となった今、仕事はオンラインの打ち合わせのコーディネートなどに限定されている。

将来はハリウッドのプロデューサーになることを夢見て、最低賃金に近い時給で働いているアシスタントたちの中には、コロナ禍が収束したところで元のように戻れるかわからないという不安を抱え、ハリウッドを去ることさえも考え始めている人もいる。

こうした状況の下、スタジオや全米映画俳優組合などの組織は、経済的な支援策を続々と打ち出している。こうして業界内で先陣を切って行動を起こす速さは、とてもハリウッドらしいと言える。

一方、ロックダウンの間、外出が制限されるのは俳優などセレブリティも同様で、自宅で過ごすことを余儀なくされている。そんな中、彼らの多くが同じようにこの辛い時間を共有し、一般の人々を楽しませるため、様々な活動を始めている。

例えば、エルトン・ジョンがホストを務めたコロナウイルスに対する特別チャリティ番組「iHeart Living Room Concert for America」が現地時間の3月29日に放送された。このオンラインのフェス企画には、マライア・キャリーやアリシア・キーズなど大物アーティストが参加したが、何より話題になったのが、バックストリート・ボーイズである。各メンバーが自宅からリモートで「再集結」し、90年代洋楽を代表する名曲『I Want It That Way』を歌ったパフォーマンスには、全米の多くの人が心を動かされた。

Join Elton tonight as he hosts the @iHeartRadio Living Room Concert For America on @FOXTV! Watch from 9pm ET / 6pm PT for music performances from a superstar line up as we raise money for those in need. #iHeartConcertOnFOX pic.twitter.com/j2v4g2DSNX