iPhoneのアップルが｢プロ向け防護マスク｣をあっという間に作れるワケ

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、米アップルは「医療用フェイスシールドを週100万個供給していく」と発表した。なぜアップルはそんなことができるのか。立教大学ビジネススクール教授の田中道昭氏が解説する――。

※本稿は、田中道昭『経営戦略4.0図鑑』(SBクリエイティブ)の一部を加筆・再編集したものです。

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、米国のメガテック企業は、各社とも大胆な対策を実施しています。そのなかでアップルは、4月5日にティム・クックCEOが自らのツイッターに対応策を説明するビデオメッセージを投稿し、注目を集めました。

アップルはすでに工場の操業一時停止やアップルストアの閉鎖などの対策を採っています。それに加えクックCEOは、ビデオメッセージの中で、さらに2つの取り組みを紹介しました。ひとつは、アップルの世界のサプライチェーンを通して、2000万枚以上のマスクを医療従事者に提供すること。もうひとつは、アップルが医療従事者向けの「フェイスシールド」を開発、製造することです。

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX