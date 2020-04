バロンズ：米経済の回復は、V字型かEKG型かそれとも？

Barron’:Which Shape Is The U.S. Economic Recovery?

バロンズ誌、今週のカバーは新型コロナウイルス終息後の世界を占う。既に新型コロナウイルス感染拡大により消費者、企業、政府の姿勢は変化した。長きにわたって信じられた仮説は葬り去られ、 財政タカ派は経済安定のための支援策に異論を唱えない 。 国民皆保険や手厚い社会福祉制度など、一時は過激な政策とみなされたが、主流になりつつある 。



債務は罵り言葉に変わり、 必要不可欠な医薬品や医療機器は長らく信じられていた国際多様性の利点に疑問 が投げかけられ始めた。運用資産400億ドルを有し、新興市場の投資ファンドとして知られるインベスコ・オッペンハイマー・ディベロッピング・マーケット・ファンドのジャスティン・レベレス氏は「新型コロナウイルスはブラック・スワン」と指摘する一人。



同氏は「ブラック・スワンにより国家、社会、個人が壁にぶつかるごとに、国家と市場、そしてヘルスケアや教育など全てが根本的な変化を余儀なくされてきた」と語る。では、今回我々はどんな変化に直面するのか。詳細は、本誌をご覧下さい。

当サイトが定点観測するアップ・アンド・ダウン・ウォール・ストリート、今週は新型コロナウイルスでの米国経済の影響を取り上げる。筆者の解釈に基づく抄訳は、以下の通り。

経済への悪影響と、その回復スピードとは―Here’s How Bad the Economy Will Get — and How Quickly It Could Revive

事象や現象を率直に説明できないとき、隠喩が多く使われがちだ。新型コロナウイルスによる社会や経済への深刻な影響を語る時も、同様だろう。

パンデミックは見えない敵との戦争であるため、国家総動員が求められる。自然災害とも指摘されるが、地震やハリケーンと違い世界的な問題でいつが終わりか分からない。また、都市封鎖や業務停止は政府の指示によるもので、人為的に逆境が作り出されたといっても過言ではない。

何より重要な影響としては、世界で10万人以上の死者が出た事実のほか、米国で失業率が大きく上昇し所得が失われたことだ。そして、問題はいつ治療薬が流通し、経済の回復するかだろう。経済の落ち込みが人為的ならば比較的回復への道のりは平坦だろうが、実際はウイルス大流行の終息次第で、タイミングは不明確である。また、企業と労働者がいつ通常業務に戻るのかも不透明だ。

グッドフライデーの休日を挟んだ4月6日週、 S&P500種株価指数は12.1%上昇し、1974年10月11日以来の大幅高を遂げただけでなく、3月23日の安値から25%回復 した。米連邦準備制度理事会(FRB)が2.3兆ドルの緊急支援措置を発表した結果、経済の回復が近いと受け止め米株市場や社債市場などが力強く反発したためだ。

果たして、実際に回復は近いのだろうか? 経済活動は外出自粛などを受け多くの業種で停止し、高速道路の交通量は激減し航空便は一部で同時多発テロ事件以来の前年比95%減に及ぶ状況 だ。米国立アレルギー・感染症研究所の ファウチ所長は「回復のタイミングを決定づけるのは我々ではなく、ウイルスだ 」と語る。

ドイツ銀行のマクロストラテジスト、アラン・ラスキン氏は、米株市場と米経済の関係を精査した上で、米株市場の動向は経済破綻より歴史的な浅く短期間の景気後退を示すと分析する。しかし、むしろ過去3週間に及ぶ米新規失業保険申請件数が表すように現状、経済は猛スピードで後退しつつある。

既に悲観的な数字が飛び出しており、最も恐怖を誘う予測値は JPモルガン・チェースによる米4~6月期実質GDP成長率見通しで、従来の前期比年率25%減から同40%減へ大幅に下方修正 した。



一方、回復の時期はというと、 同社は5月にかけ外出禁止関連措置が続くと予想した上で6月から上向くと見込み、7~9月期の実質GDP成長率見通しを前期比年率23%増 、 10~12月期については同13%増 と掲げる。ただし、 2020年通期では7.7%減 となる見通しだ。