［東京 １３日 ロイター］ - １３日の東京株式市場で、日経平均は前営業日比１８６円４６銭安の１万９３１２円０４銭と、反落して始まった。時間外取引で米株先物が軟化したことに歩調を合わせて安寄りしたが、その後は落ち着いた動きになっている。
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- 2020年04月13日 09:11
日経平均、反落で始まる 軟調な米株先物と歩調
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