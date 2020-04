アップルとグーグルが共闘して、新型コロナウイルスの感染防止のためのアプリを提供するための声明を出したという報道が相次いでいます。

公衆衛生とプライバシーのバランスに対する関心が高まっています。一方で、市民の不安を背景に、イギリスでは5Gの基地局が放火される事案が続いているそうです。

WSJ はApple, Google to Turn Smartphones Into Coronavirus Tracking Devices(アップルとグーグル、スマホをコロナ追跡端末に)の中でアップルとグーグルというシリコンバレーの2社が新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、感染者と接触のあった場合にスマホでアラートするアプリを開発するという、これまでにないコラボをすると報じています。

アップルはiOS(iPhone)、グーグルはAndroidという基本ソフトを提供し世界中で数十億人が使っていることから、各国政府にとってはロックダウン=都市封鎖を一部解除するためのツールとしてこれまででもっとも具体的な解決方法だと解説。

両社は10日の共同声明の中でスマホで使うアプリを「接触を追跡するためのツール(contact tracing tools)」とよび、利用者が感染テストで陽性となり、その事実をシェアする選択をすれば、ほかのスマホ所有者と立ち寄った場所などを共有できるということです。

具体例として、「ALERT: You have recently been exposed to someone who has tested positive for Covid-19. Tap for more information(警告:新型コロナウイルスの感染テストで陽性となった人と接触した可能性あり。詳しく知るにはこちらをタップ)」という警告メッセージが送られるということです。

一方で、プライバシー懸念は免れないとしています。

Washington Post は、Apple, Google debut major effort to help people track if they’ve come in contact with coronavirus(アップルとグーグル、新コロ接触の追跡を支援 )の中でアップルとグーグルが開発者向けに来月(5月)中旬にも提供し、利用者の特定の位置情報を公表したり、巨大テック企業や各国政府などに誰であるかを明らかにしないと説明していると報じています。

やはりライバルであるこの2社のコラボが「かつてありえないこと」と評価した上で、課題は■アプリをいかに早く開発するか、■利用者がいかにアプリをダウンロードするか、としています。

このところ、フェイスブックも感染拡大の経路をたどるためにソーシャルメディアを活用できることやグーグルが131か国の利用者の移動の履歴を公表しているとしています。

一方で「公衆衛生とプライバシーのバランスという居心地の悪い問いを投げかけている」として、死者が増加する緊急事態であっても個人データを守らないといけないと指摘しています。

これに対してグーグルとアップルは声明の中で個人情報を明らかにするわけではないと共同したということです。

新型コロナウイルスとテクノロジーの視点で言うと、 New York Times はBurning Cell Towers, Out of Baseless Fear They Spread the Virus(新型コロナウイルス拡大とのうその情報で基地局の放火相次ぐ)の中で、次世代の通信規格=5Gの基地局が新型コロナウイルスの感染を拡大させているという陰謀説が流布しているとして、イギリスでは基地局が放火などされる事案が30件あったほか、基地局がいたずらされる案件が80件あると報じています。

5Gの電波により市民の健康が害され新型コロナウイルスの感染につながっているとしたうその情報はフェイスブックやワッツアップの投稿、ユーチューブの動画、さらにはラジオで広がっているということで、市民の恐怖を背景にネット上の陰謀説がリアルな世界にまで及んでいるとしています。

これほどまでにうその情報が拡散したことはないとして、懸念を示しています。