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自動車各社保有の施設など、コロナ軽症者の療養に活用＝自工会会長


［東京　１０日　ロイター］ - 日本自動車工業会（自工会）の豊田章男会長（トヨタ自動車<7203.T>社長）は１０日、４団体による合同会見で、各社が保有する寮や施設を、新型コロナウイルスの感染軽症者が療養するための施設に活用する方針を示した。３０００程度の部屋が用意できるという。

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