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日経平均のＳＱは1万9577円48銭＝株式市場推計値

［東京　１０日　ロイター］ - 株式市場筋によると、４月限日経平均先物ミニ・オプションの最終決済に関わる日経平均のＳＱ（特別清算指数）値は１万９５７７円４８銭となった。正式なＳＱ値は、大引け後に大阪取引所から発表される。

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