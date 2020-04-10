［東京 １０日 ロイター］ - 株式市場筋によると、４月限日経平均先物ミニ・オプションの最終決済に関わる日経平均のＳＱ（特別清算指数）値は１万９５７７円４８銭となった。正式なＳＱ値は、大引け後に大阪取引所から発表される。
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- 2020年04月10日 09:18
日経平均のＳＱは1万9577円48銭＝株式市場推計値
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