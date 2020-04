暗黒のNYにトンネルの出口

柏原雅弘(ニューヨーク在住フリービデオグラファー)

【まとめ】

・外出規制が続き、市民は「閉所性ストレス」に。

・新規に入院した患者は劇的に減ってきている。

・「見えてきたかもしれない出口」への期待が気持ちを明るくする。

目が覚めると今朝もまた、ため息がでてしまった。

ここのところ、春の朝の明るさが眩しい。だが毎日、私と家族は皆、朝を暗鬱な気分で迎えている。

ニューヨークでは外出制限が日々厳しくなり、午前中は必ず家にいることが多くなった。その結果、11時のクオモ・ニューヨーク州知事の会見をテレビで見ることが日常の一部になっている。

写真)クオモNY州知事

出典)flickr : Metropolitan Transportation Authority of the State of New York