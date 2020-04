【サンダース撤退でトランプvsバイデンに】

アメリカ大統領を目指していた民主党候補のサンダース上院議員が選挙戦から撤退しました。

格差是正を求めて若者の間でバーニー旋風を巻き起こした78歳は新型コロナウイルス感染拡大で得意の選挙ラリーを開けないまま夢破れ、77歳のバイデン前副大統領に道を譲りました。

Washington Post はBernie Sanders ends his presidential campaign(サンダース候補、選挙戦から撤退)の中で民主党のバーニー・サンダース候補が8日、バージニア州の自宅から動画を配信して選挙戦から撤退することを表明したと報じています。「危機が全米を覆うなか、このまま続けるわけにはいかない」と述べたということです。

サンダース候補について「リベラルな反逆者で無名に近いところから大きなムーブメントを起こし、2度にわたって民主党の大党候補の次点となった(the liberal insurgent who rose from relative obscurity to build a movement and become a two-time runner-up for the Democratic presidential nomination)」と評した上で、トランプ大統領の対抗馬としてバイデン前副大統領に道を譲ったとしています。

New York Times はBiden vs. Trump: The General Election Is Here, and Transformed(バイデンvsトランプ、いよいよ大統領選挙だがコロナで大きく変わった)の中で、サンダース候補の撤退により大統領選挙の構図が決まり「バイデン氏の大統領らしい安定感かトランプ氏の分断的なアプローチかの選択だ」と伝えています。

新型コロナウイルスがアメリカで猛威を振るうなか、バイデン氏は選挙キャンペーンを展開することができず自宅で待機する以外になく、メッセージをビデオ配信したり、テレビのインタビューに応じているそうです。

バイデン氏と6日に電話会談したトランプ大統領は約束を破って内容を公表したということで既にバトルは始まっています。

コロナが11月の大統領選挙にどう影響を与えるかはまだわからないということですが、先月、リーダーの周りに結集しようということからトランプ大統領の支持率はいったんは上昇したものの、8日に発表されたCNNの世論調査では有権者が大統領のコロナ対応に満足していないことが窺えるということです。

とりわけ死者が急増し、経済が崩壊し、有権者が安心かを求める中で、辛辣な個人攻撃を繰り返すトランプ大統領に批判が強まっているとしています。

その CNN によりますと、1万2000人を対象にした世論調査で55%が連邦政府のコロナ対応が不十分だと思っていて、これは約1週間で8ポイント上昇したと伝えています。

80%が感染がさらに拡大すると見ていて、22%が個人的な知り合いが感染したと答えました。トランプ大統領のコロナ対応を支持しない人が52%、支持する人が45%で、48%不支持、41%支持だった3月上旬からどちらも上昇しています。

一方、トランプ大統領を支持すると答えた人が44%、支持しないと答えた人が51%で、過去3回のCNNの世論調査から大きく変わっていないとしています。