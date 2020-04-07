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安倍総理「緊急事態宣言」を発出

新型コロナウイルスの感染拡大で、安倍総理大臣が特別措置法に基づき「緊急事態宣言」を発出しました。

対象区域は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県。

期間は5月6日までの1ヶ月間です。

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