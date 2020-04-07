［東京 ７日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比３０２円５６銭高の１万８８７８円８６銭となり、続伸した。前日の米国株主要３指数が大幅高となった流れを引き継ぎ、日本株も高く始まった。日本では新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が行われる見通しで、この先の景気悪化も懸念されている。高値では利益確定や戻り待ちの売りも出そうだという。
記事
- 2020年04月07日 09:35
寄り付きの日経平均は続伸、米株高を好感 緊急事態宣言待ち
トピックス
ランキング
-
1
「韓国に学べ」となぜ報じないか
- facebook8
-
2
瞳から家バレ 襲われたアイドル
- facebook5
-
3
緊急事態の効果示したテレ朝番組
- facebook2
-
4
リーマン当時と違う業界別壊滅度
- facebook1
-
5
都からの移動者 厳しい対応必要
- facebook26
-
6
東京の移動減少はすでにNY以上か
- facebook425
-
7
買い溜めで混乱 姿を消す食品は
- facebook186
-
8
コロナの国難にも他人事な政治家
- facebook15
-
9
30万円給付に与党からも不満続出
- facebook105
-
10
NY化近づく東京 野党の姿勢危惧
- facebook99