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寄り付きの日経平均は続伸、米株高を好感　緊急事態宣言待ち


［東京　７日　ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比３０２円５６銭高の１万８８７８円８６銭となり、続伸した。前日の米国株主要３指数が大幅高となった流れを引き継ぎ、日本株も高く始まった。日本では新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が行われる見通しで、この先の景気悪化も懸念されている。高値では利益確定や戻り待ちの売りも出そうだという。

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