ビリー・アイリッシュやポール・マッカートニーも出演、オールスターチャリティ企画「One World」配信決定

レディー・ガガがGlobal Citizen主催のCOVID-19連帯対応基金のためにオールスターイベントをキュレーション。ビリー・アイリッシュ、ポール・マッカートニー、エルトン・ジョンなどが出演する特別チャリティ企画「One World: Together at Home」が放送・配信される。

ビリー・アイリッシュ、ポール・マッカートニー、エルトン・ジョンなどが出演する「One World: Together at Home」は、Global Citizenと世界保健機関によってオーガナイズされたもの。4月18日午後8時(アメリカ東部標準時、日本時間4月19日午前10時)にテレビ/ライブストリーミングで放映される。

この企画はレディー・ガガがキュレーションを担当し、深夜の大物ことジミー・ファロン、ジミー・キンメル、スティーヴン・コルベアに加えてセサミ・ストリートのキャストも司会を務め、各界からスターが集結。コロナウイルス発生から業務に取り組むヘルスケアワーカーを祝福することを目的とし、イベントを通じて医師、看護師、彼らの家族の声が届けられる。集められた寄付金はCOVID-19連帯対応基金のほか、食料、避難所、医療を必要とする人々を支援する各地域の慈善団体に寄付される。

同イベントには上述した面々のほか、スティーヴィー・ワンダー、エディ・ヴェイダー、クリス・マーティン、ジョン・レジェンド、J・バルヴィン、ケイシー・マスグレイヴス、イドリス&サブリナ・エルバ、リゾ、キース・アーバン、ビリー・ジョー・アームストロング、アラニス・モリセット、ケリー・ワシントン、マルーマ、デヴィッド・ベッカム、バーナ・ボーイといったミュージシャン/セレブリティの参加が決定している。

We’re excited to announce One World: #TogetherAtHome, a global broadcast on April 18, curated in collaboration with @LadyGaga and featuring your favorite artists and comedians — all in support of the @WHO and healthcare workers on the frontlines of the COVID-19 crisis. (1/7) pic.twitter.com/ZspKXtmd2V