「コロナは99%予防出来る。」と力強く言い切ったのがアメリカの専門医で、アメリカでは今評判になっているという。たまたま見ていた朝のワイドショーで、これには感心しました。朝昼晩、コロナの暗いニュースばかりが流される中、これには勇気を頂いた。

要はコロナウイルスは、「手から口、鼻、目にしか感染しない」ということ。然らば手を徹底的に洗う(消毒する)、そしてその手で絶対に顔(口、鼻、目)を触らないこと。

こんな単純なことです。手洗いも、マスクも当たり前のように知っていましたが、今日から改めて、この極めて単純な動作を真剣に励行するつもりです。

皆様もこれで99%防ぎましょう。

Let’s practice it from today to tackle the virus by 99%.

( ウイルスを99%退治するため、今日から断乎実行しよう。) <原田の決意>