日本では全面ロックダウンは法律上できないが、このロックダウンならできるし最大限に機能する。永江プランをどうぞ

Twitter見ててぞっとするのが、いままで憲法守れ!! っていってた人たちが「早くロックダウンしろ。法律でできないのはおかしい」って騒いでいること。そもそも日本は戦争放棄してるから、戦時の治安維持法とか、戒厳令を制定した法律がない。なのに戒厳令みたいな法律をすぐ創れっていうのはいくら恐怖でおかしくなっていても、「政府に全権限与えて勝手にさせろー」というわけだからどうかしてる。違法なことを政府に要求するとか、自衛隊を海外に行かせるなとか言ってた口で言うのか??

だから安倍さんも

首相「ロックダウンできず」 緊急事態宣言せずも「最悪想定」

「宣言は直ちにロックダウン(都市封鎖)ということでもない。(日本は)フランスでやっているようなロックダウンはできない」とも語り、法制上、強制力を持った措置には限界があるとの認識を示した。

これは当たり前。で、非常事態宣言を早く出せという声にも、長期戦を覚悟しているのにいま非常事態宣言を出したらずっと出しっぱなしになり、そのまま経済が破綻してレミングのように崖から堕ちて死んでいくことを懸念しているのだと思います。自民党は嫌いだが、立憲民主が政権取ってたらとっとに日本の経済ぶち壊して自殺者が累々だと思うので、このへんは経済通の人がいる自民で良かったです。

実際にはっきりと成功した国もないのに、恐怖で「とにかくロックダウン」とか言ってるのを見るとぞっとします。効果があるかないかわからないのに、デメリットのほうの経済を殺すというのは100%あるんですよ。まるで他の選択肢はまったくないようにいうのは変でしょ。

高齢者への行動自粛要請が必須

まずやらなくてはいけないのは、

高齢者への行動自粛要請

です。

[画像をブログで見る]

昨日の専門者会議では

子供から大人へはほとんどうつさない

※その逆はある

ということを言われていました。わたしが昨日のエントリーで書いたままですが、同じ世代間同士での感染がとても多い。が、世代間をまたぐ感染はいまのところ、若者→高齢者がほとんど見当たらないのは、そもそも世代間が断絶していて、若者と高齢者が密な空間で長時間、大声で喋るような状況が想定しにくいからだと思います。

また「Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)」という論文の中にも



武漢の聴き取りでは「子供から大人に感染した例はなかった」とされています。

なので学校を再開しても逆に感染している大人から遠ざけるという点では成功するのかもしれないとさえ思います。だって一番コロナの感染ルートで多いのは「家族から」です。全面的なロックダウンするとドカンと患者数が増える事象はいろんな国で観測されているのはこれが原因だと考えられます。

昨日のブログにも書いたが、一番無症状で自覚がないのが高齢者なのです。

パチンコ屋には煙草くわえた爺さんがたくさんいるし、ドラッグストアではトイレットペーパー買うために高齢者が並んでいる。週末には喫茶店で高齢者が集まって濃厚接触しているシーンもよく見かける。これを全部止めて頂く。その代わりに行政からお弁当を届けたり、買い物代行をする仕組みを作る。いまクビになって暇な人もたくさんいるので便利屋さんをやってもらう。これでなんとか耐えしのいでもらう。

無症状・軽症者は1年使わないオリンピックの選手村に収容

その前に昨日も書いたが、病院のベッドを埋め尽くす無症状と軽症者をなんとかしないといけない。今現在、日本では

入院している患者数1,855人 うち重症者たったの69人。残り1786人は軽〜中症です。

屈強なプロ野球選手まで入院させている・・・・・

本来は特定感染症の指定を解いて、軽症なら入院させないといいのだが、コロナ脳の気が狂うし近所で差別もされるだろうから、まずは入院しているものから



高齢者、既存症のある人を除いて選手村に移動

させます。選手村はこれから1年半間使わないし、あとで清掃・消毒して壁紙も貼り替えれば平気でしょう。たぶん1500人くらいは移動。これで病院の重症者に対する体制はばっちり。選手村は20000人収納できるのですが、まずは2000人くらいを確保する。

1 医務室に医師と看護師は常駐

2 個室

3 食堂あり・・・・ここは免疫検査して陽性の調理師さんにやっていただく

4 ジムやトレーニングセンターもあり、野球選手も満足 インストラクターは抗体持ってる人

5 そして・・・・いちばんいいのは・・・・

逃げ出せない!!

ホテルに収容してもアホが逃げ出してキャバクラにでも行かれたら阿鼻叫喚である。ホテルにそこまでのセキュリティは期待できないが、選手村はその点、テロ対策、亡命防止、脱走防止も含めてセキュリティがしっかりしているはずです。自分も体験宿泊したい・・・・・ww

泊まってる人たちは頑張ってインスタなどで宣伝してください。