米英と中韓の全土など「渡航中止勧告」に＝外務省

［東京 ３１日 ロイター］ - 外務省は３１日、新型コロナウイルスの感染が拡大している米国や英国など４９カ国・地域の感染症危険情報を、渡航中止を勧告する「レベル３」に引き上げた。すでに一部地域が対象になっていた韓国・中国も全土をレベル３の対象とした。
外務省は、１万人あたりの感染者数や海外からの移入状況などを考慮したとしている。
これで７３カ国・地域が渡航中止勧告の対象となる。また、レベル３の国・地域を除く全世界を不要不急の渡航自粛を求める「レベル２」に引き上げた。
●レベル３の７３カ国・地域
＜レベル３に引き上げ＞
（アジア・太平洋）インドネシア、韓国全土、シンガポール、タイ、台湾、中国全土、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド
（北米）カナダ、米国
（中南米）エクアドル、ドミニカ国、チリ、パナマ、ブラジル、ボリビア
（欧州）アルバニア、アルメニア、英国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スロバキア、セルビア、チェコ、ハンガリー、フィンランド、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア
（中東）イスラエル、エジプト、トルコ、バーレーン
（アフリカ）コートジボワール、コンゴ民主共和国、モーリシャス、モロッコ
＜レベル３継続＞
（欧州）アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
（中東）イラン
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(青山敦子 編集：田中志保)