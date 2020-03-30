  1. トップ>
記事

米・中・韓全土からの入国を拒否 政府関係者



　政府関係者によると、日本政府はアメリカ・中国・韓国の全土からの入国を拒否する方針を固めた事がわかった。（ANNニュース）

▶映像：米･中･韓の全土からの入国を拒否

タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「新型コロナウイルス」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    BCG接種 コロナ予防の仮説に注目

    大隅典子

  2. 2

    コロナは長期戦 山中教授に共感

    水島宏明

  3. 3

    パチンコはいいの? 関口宏が質問

    水島宏明

  4. 4

    ロックダウンした英国からの助言

    木村正人

  5. 5

    中高年こそ…叩かれる若者の感覚

    六辻彰二／MUTSUJI Shoji

  6. 6

    貯金や退職金ない非正規の定年

    田中龍作

  7. 7

    近所に感染者? 犯人探しはやめよ

    やまもといちろう

  8. 8

    みずほシステム統合に19年の苦闘

    Dain

  9. 9

    景気後退時は分散投資を意識せよ

    cpainvestor

  10. 10

    月初封鎖? 怪情報に惑わされるな

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。