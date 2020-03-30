政府関係者によると、日本政府はアメリカ・中国・韓国の全土からの入国を拒否する方針を固めた事がわかった。（ANNニュース）
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- 2020年03月30日 07:22
米・中・韓全土からの入国を拒否 政府関係者
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