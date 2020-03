音楽活動で安定収入を。Patreon、利用者が急増。コロナウイルスの影響を受けて

All Digital Musicでは、新型コロナウイルスの影響を受けたアーティストや音楽業界の方で、ビジネスやマネタイズ、ツールの活用、情報提供などあらゆる形式でご支援致します。Twitterでご連絡ください。

新型コロナウイルス感染拡大の被害で、自宅待機や自主隔離する人が増える中、アーティストやクリエイターコミュニティ、音楽業界は、ライブやイベント、ツアーでの収入をはじめ、あらゆる収益源が急減するという、アーティスト活動と経済活動の双方で大きな影響を受けている。

世界各地では、強制外出禁止令で不必要な外出以外で都市を封鎖する対策を講じる行政も増えたことによって、自宅で過ごす時間が増えるアーティストたちが、新たな収入源として活用が伸びているサービスがある。アーティストやクリエイターがファン向けに月額定額のサブスクリプションサービスを構築して“パトロン”を増やし、新たな収益を上げられる「パトレオン」(Patreon)である。

It's become clear that artists deserve a much higher reward for the impact they have on our lives. https://t.co/CbQScFFkqh