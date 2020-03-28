［ワシントン ２７日 ロイター］ - 米議会下院は２７日、２兆２０００億ドル規模の新型コロナウイルス関連経済対策法案を賛成多数で可決した。トランプ大統領の署名を経て成立する。新型コロナの感染拡大による景気の急激な落ち込みから個人や企業を守り、医療機関に必要な物資を供給する。
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- 2020年03月28日 02:57
米下院、2兆ドル超の新型コロナ経済対策法案を可決
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