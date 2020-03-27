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ＪＲ東日本、ＧＷ臨時列車発売を見合わせ　新型コロナで利用激減

［東京　２７日　ロイター］ - 東日本旅客鉄道<9020.T>は２７日、ゴールデンウイーク期間（５月１―６日）の臨時列車について、新幹線・在来線特急の指定席発売を当面見合わせると発表した。新型コロナウイルスの影響で、新幹線などの利用が大きく減少していることが理由。定期列車は通常通り発売する。

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