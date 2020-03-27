［東京 ２７日 ロイター］ - 東日本旅客鉄道<9020.T>は２７日、ゴールデンウイーク期間（５月１―６日）の臨時列車について、新幹線・在来線特急の指定席発売を当面見合わせると発表した。新型コロナウイルスの影響で、新幹線などの利用が大きく減少していることが理由。定期列車は通常通り発売する。
記事
- 2020年03月27日 15:21
ＪＲ東日本、ＧＷ臨時列車発売を見合わせ 新型コロナで利用激減
トピックス
ランキング
-
1
自粛無駄に…百貨店に並ぶ高齢者
- facebook135
-
2
岩田医師 東京都は血清検査せよ
- facebook153
-
3
地面師事件 55億円をFBIが調査か
- facebook233
-
4
首相夫人の立場理解せぬ花見敢行
- facebook80
-
5
和牛券に自民議員からも反対の声
- facebook146
-
6
布マスク普及呼びかけに医師指摘
- facebook59
-
7
母子家庭への偏見強めたコロナ禍
- facebook211
-
8
志村は一例 広がるマスコミ感染
- facebook642
-
9
小池都知事が招いたパニック買い
- facebook268
-
10
小池知事の会見でパニックは必然
- facebook410