［２６日 ロイター］ - ロイターの集計によると、米国の新型コロナウイルス感染者の累計数は８万１３７８人に達し、中国とイタリアを超え世界最多になった。中国はこれに次ぐ８万１２８５人、イタリアは３番目に大きい８万０５３９人となっている。
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- 2020年03月27日 07:16
米の新型コロナ感染者8万1378人に、中伊超え世界最多＝ロイター集計
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