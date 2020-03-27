米の新型コロナ感染者8万1378人に、中伊超え世界最多＝ロイター集計





［２６日 ロイター］ - ロイターの集計によると、米国の新型コロナウイルス感染者の累計数は８万１３７８人に達し、中国とイタリアを超え世界最多になった。中国はこれに次ぐ８万１２８５人、イタリアは３番目に大きい８万０５３９人となっている。