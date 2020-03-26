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- 2020年03月26日 14:49
神奈川県 今週末の外出自粛を要請 黒岩知事
神奈川県の黒岩祐治知事は26日、会見を開き、県民に対して今週末の外出自粛を要請した。
東京都では25日、新型コロナウイルスの感染者が新たに41人確認され、小池都知事は「感染拡大の重要な局面」として夜間の外出や今週末の不要不急の外出を控えるよう要請した。
（ANNニュース）
▶映像：小池都知事 週末の外出自粛要請
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