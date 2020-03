されることになりましたね。だということですが、各国の感染拡大のニュースが相次いでいます。

WHOは次なるエピセンター=流行の中心としてアメリカを挙げたということですが、トランプ大統領は相変わらず期待値を上げるような発言をしています。

ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は2112ドル98セント値上がりして取り引きを終えて、1日の上げ幅としては過去最大を記録。これまた歴史的出来事です。

WSJ はTrump Hopes to Have US Reopened by Easter, Despite Experts “Warnings”(トランプ、専門家の警告にもかかわらず復活祭までにアメリカの復活を望むと発言)の中で、トランプ大統領が24日、2週間ほど後の4月12日の復活祭までに外出制限を終えて経済活動を戻す考えを示したものの、専門家はアメリカの感染拡大が抑制されるには数週間かかる見通しを示しているということです。

アメリカではカリフォルニア州やニューヨーク州など14州の知事が外出を禁止していますが、大統領が感染防止の連邦政府のガイドラインを緩和しても、州政府は独自の禁止令を出し続けることができるそうです。

New York Times は、I.O.C. and Japan Agree to Postpone Tokyo Olympics - The decision came after swelling resistance from nations and athletes to holding the Games amid the coronavirus pandemic.(IOCと日本が東京五輪の延期に合意~コロナウイルスのパンデミック下での開催に各国の反対を受けての決定となった)の中で、各国から決断が遅いことに対する批判と圧力が高まる中で、IOCは7月に始まるはずだった東京オリンピックは延期されることになったと報じています。

IOCのバッハ会長によりますと、WHO=世界保険機関がアフリカでの感染拡大を関係者に説明したことで、IOCの焦点は“東京があと4か月で安全性を確保できるか”から“目の前の感染拡大”に移ったということです。

さまざまな競技団体との調整などについてバッハ会長はパズルを組み合わせるたいへんな作業だという認識を示していて、とりわけ難しい側面として、放映権の問題を挙げています。

IOCの収入のうち4分の3が放映権が源泉になっていて、このうちの半分をアメリカのNBCが負担していて、放映権料の引き下げを求めてくる可能性を指摘しています。

オリンピックは1940年に東京で開催の予定だったが中国との戦争で辞退することになり、その年はヘルシンキに行われるはずだったが、欧州での戦争勃発でそれもなくなり、戦後、減る資金が1952年、東京は1964年にホストすることになったとしています。

Washington Post は各国の動きをまとめています。

インドのモディ首相は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために25日から3週間、インド全土を封鎖すると発表し、国民に対して自宅から出ないよう強く要請しました。

アメリカでは議会が2兆ドル(約200兆円)のコロナ景気対策を盛り込んだ法案の審議が25日にずれこみ、調整をめぐり一部には明るい兆しもあるそうです。

感染拡大が始まった中国の武漢では事実上の街の封鎖が続いているが、当局は4月8日に解除すると発表しました。

イギリスの耳鼻いんこう科の医療チームが新型コロナウイルスに感染した兆候としてにおいの感覚がなくなることを挙げて、においの感覚がなくなった人たちに自宅で自主的に自宅待機するよう求めたということです。