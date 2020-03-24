［東京 ２４日 ロイター］ - アンジェス<4563.T>は２４日、大阪大学と共同開発している新型コロナウイルス予防用ＤＮＡワクチンについて、原薬が完成したと発表した。近日中に動物向け試験を開始する予定という。
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- 2020年03月24日 09:19
アンジェス、新型コロナ向けワクチンの原薬完成 近く動物で試験開始
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