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アンジェス、新型コロナ向けワクチンの原薬完成　近く動物で試験開始


［東京　２４日　ロイター］ - アンジェス<4563.T>は２４日、大阪大学と共同開発している新型コロナウイルス予防用ＤＮＡワクチンについて、原薬が完成したと発表した。近日中に動物向け試験を開始する予定という。

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