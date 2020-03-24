［東京 ２４日 ロイター］ - 加藤勝信厚生労働相は２４日の閣議後会見で、年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）の高橋則広理事長の後任に、宮園雅敬・企業年金連合会理事長を起用すると発表した。
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- 2020年03月24日 09:03
ＧＰＩＦ理事長に企業年金連合会の宮園雅敬氏を起用＝加藤厚労相
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