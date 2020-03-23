［東京 ２３日 ロイター］ - ２３日夜に開催される２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議では、声明の取りまとめは見送られる方向であることがわかった。Ｇ２０関係筋が明らかにした。
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- 2020年03月23日 12:51
きょうのＧ２０財務相・中銀総裁会議、声明発表見送りへ＝関係筋
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