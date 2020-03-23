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きょうのＧ２０財務相・中銀総裁会議、声明発表見送りへ＝関係筋


［東京　２３日　ロイター］ - ２３日夜に開催される２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議では、声明の取りまとめは見送られる方向であることがわかった。Ｇ２０関係筋が明らかにした。

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