ニューヨーク決戦始まる（金融日記 Weekly 2020/3/13-2020/3/20）

この一週間も世界は目まぐるしく動き、膨大なニュースフローに圧倒された。しかし、筆者のような文筆家が大量のニュースに押しつぶされることなど、新型コロナウイルスとの戦争のフロントラインに立っている医療関係者たちの苦闘に比べれば、取るに足りないものであろう。いまや彼らは津波のように押し寄せる肺炎患者に圧倒されながらも、自らを感染リスクに晒し、生死をさまよう患者たちを必死に治療しているのだから。イタリアの新型コロナウイルスによる死者数が早々に震源地の中国を抜き去り、スペインもあっさりと医療崩壊した。いまやスペインの病院も溢れかえり、展示場にまでベッドが並べられている。スペインの死者数もまた、あと数日で中国のそれを抜くことになるだろう。欧州全域に波状的に広がる新型コロナウイルスは、イギリス、ドイツも飲み込みつつある。そして、新型コロナウイルスはいよいよアメリカ大陸を襲い始めた。ようやく検査体制が整えられ大量にテストした結果で、ニューヨークで膨大な数の感染者が見つかった。重症患者が病院のベッドを埋め尽くしつつある。これから爆発的に増える肺炎患者を救うため、米軍の病院船を寄港させ、戒厳令で空になったニューヨークのホテルはすぐさま病院に転用されている。このニューヨーク決戦が、人類と新型コロナウイルスの戦争の行末を占う重要な戦いになることは疑いない。●Coronavirus tracked: the latest figures as the pandemic spreadsメルマガを購読 → note 3月23日(月)ユーロ圏3月企業景況感・消費者信頼感3月24日(火)米2月新築住宅販売ユーロ圏3月製造業・サービス業PMI決算:米Nike、他3月25日(水)日銀金融政策決定会合の主な意見(3/16開催分)米2月耐久財受注3月26日(木)日2月企業向けサービス価格指数米10-12月期GDP(確報値)EU首脳会議予定英金融政策発表3月27日(金)日配当・優待権利付き最終日米2月個人消費所得・個人支出米3月ミシガン大消費者センチメント3月28日(土)3月29日(日)メルマガを購読 → note