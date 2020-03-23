［パリ ２２日 ロイター］ - ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相が２３日に電話会議を行うことが、公表されたルメール仏経済・財務相の予定で明らかになった。会議は１１００ＧＭＴ（日本時間午後８時）から。新型コロナウイルスの感染が拡大する中、各国間の隔たりを克服し協調した対応を打ち出すことが求められている。
記事
- 2020年03月23日 07:28
Ｇ２０財務相、23日に電話会議へ 新型コロナ対応で協調目指す
トピックス
ランキング
-
1
若者も感染対象に K-1開催の拙さ
- facebook262
-
2
ノンキャリを軽視する政権に苦言
- facebook5255
-
3
ワニ炎上「タイミング見誤った」
- facebook387
-
4
K-1強行開催でモラル崩壊の恐れ
- facebook225
-
5
橋下氏「国の自粛要請は悪知恵」
- facebook4
-
6
観光産業が瀕死に 重い政治責任
- facebook425
-
7
K-1強行開催 原因は政治の不作為
- facebook75
-
8
森友特ダネを書き換え NHKの忖度
- facebook549
-
9
中国のコロナ「逆輸入」止まらず
- facebook0
-
10
「知ったことか」が招く感染爆発
- facebook287