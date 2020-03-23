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Ｇ２０財務相、23日に電話会議へ　新型コロナ対応で協調目指す


［パリ　２２日　ロイター］ - ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相が２３日に電話会議を行うことが、公表されたルメール仏経済・財務相の予定で明らかになった。会議は１１００ＧＭＴ（日本時間午後８時）から。新型コロナウイルスの感染が拡大する中、各国間の隔たりを克服し協調した対応を打ち出すことが求められている。

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