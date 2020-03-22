日本の外務省、米国全土への渡航自粛を要請





［東京 ２２日 ロイター］ - 日本の外務省は２２日、新型コロナウイルスの感染が拡大する米国全土への感染症危険情報を引き上げた。４段階で上から３番目のレベルに当たり、不要不急を除いた渡航自粛を求めている。