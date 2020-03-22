［東京 ２２日 ロイター］ - 日本の外務省は２２日、新型コロナウイルスの感染が拡大する米国全土への感染症危険情報を引き上げた。４段階で上から３番目のレベルに当たり、不要不急を除いた渡航自粛を求めている。
記事
- 2020年03月22日 13:33
日本の外務省、米国全土への渡航自粛を要請
あわせて読みたい
トピックス
ランキング
-
1
ノンキャリを軽視する政権に苦言
- facebook2209
-
2
中国人客頼りの観光業見直す機会
- facebook1061
-
3
ワニ炎上「タイミング見誤った」
- facebook75
-
4
K-1強行開催 原因は政治の不作為
- facebook40
-
5
格闘技イベント開催? 警戒緩みか
- facebook3
-
6
財務省幹部の改ざん裏付け写真か
- facebook2007
-
7
新型コロナ拡大 欧米の凄まじさ
- facebook6
-
8
PCR検査 現場の医師は軒並み反対
- facebook172
-
9
森友特ダネを書き換え NHKの忖度
- facebook193
-
10
輝き放つメルケル氏のコロナ演説
- facebook35