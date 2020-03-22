  1. トップ>
記事

日本の外務省、米国全土への渡航自粛を要請


［東京　２２日　ロイター］ - 日本の外務省は２２日、新型コロナウイルスの感染が拡大する米国全土への感染症危険情報を引き上げた。４段階で上から３番目のレベルに当たり、不要不急を除いた渡航自粛を求めている。

タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「新型コロナウイルス」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    ノンキャリを軽視する政権に苦言

    国家公務員一般労働組合

  2. 2

    中国人客頼りの観光業見直す機会

    かさこ

  3. 3

    ワニ炎上「タイミング見誤った」

    かさこ

  4. 4

    K-1強行開催 原因は政治の不作為

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

  5. 5

    格闘技イベント開催? 警戒緩みか

    青山まさゆき

  6. 6

    財務省幹部の改ざん裏付け写真か

    田中龍作

  7. 7

    新型コロナ拡大 欧米の凄まじさ

    青山まさゆき

  8. 8

    PCR検査 現場の医師は軒並み反対

    文春オンライン

  9. 9

    森友特ダネを書き換え NHKの忖度

    文春オンライン

  10. 10

    輝き放つメルケル氏のコロナ演説

    海住恒幸

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。