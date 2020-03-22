Apple Musicで注目される「プリアド」機能、The Weekndが最高記録のミリオン達成。ストリーミング時代のアーティストがプリアド、プリセーブを使う理由

3月20日にリリースしたThe Weekndの最新アルバム『After Hours』(XO/リパブリックレコード）が、Apple Musicの「プリアド」（Pre-add）機能の利用回数で、アルバムリリースの過去最高記録を樹立したことが、明らかになった。

The Weekndの『After Hours』が全世界でプリアドされた回数は102万回以上。アルバムがプリアド・キャンペーンだけで100万（ミリオン）越えした最初のアルバムとなるという、Apple Musicにおけるマイルストーンを達成した。

『After Hours』は、全米アルバムチャート1位獲得が確実視されている。

リリース初日にはApple Musicでは米国、英国、ドイツ、(地元の)カナダ、オーストラリア、ロシア、ブラジルなど、世界各国のアルバムチャートで1位デビューを果たした。iTunesストアのダウンロードでも、米国、英国、ドイツ、オーストラリアで1位デビューだった。日本のApple Musicでは25位、iTunesでは7位だった。

MEMENTO MORI : After Hours edition. Thursday 3/19 9pm PT. Pre-add the album and listen live on @applemusic @beats1 https://t.co/myMNXH82VG pic.twitter.com/mhH4IjLA6p — The Weeknd (@theweeknd) March 12, 2020

.@theweeknd's 'After Hours’ officially earned over 1 million global pre-saves on Apple Music prior to release. It’s the only album to ever achieve this. — chart data (@chartdata) March 21, 2020

Apple Musicのプリアド機能とは

Apple Musicのプリアドは、iTunesで発売日前のアルバムやシングルをプリオーダー、予約注文することと同じ機能だ。

リリース日前にプリアドすることで、リリース当日にApple Music内の自分のお気に入りやプレイリスト、ライブラリなどに自動で作品が追加される。配信初日から聴き逃がすことなくストリーミングで楽しめるのがプリアドの使い方の一つだ。

音楽ストリーミングでは、Apple Musicはプリアドと呼ぶが、Spotifyではプリセーブ（Pre-save)と呼び、名称が異なるが、基本的な機能は同じである。

プリアドやプリセーブは、音楽ストリーミングに作品を配信するアーティストやレーベルであれば、誰でも使うことができる。