Apple Musicで注目される「プリアド」機能、The Weekndが最高記録のミリオン達成。ストリーミング時代のアーティストがプリアド、プリセーブを使う理由

3月20日にリリースしたThe Weekndの最新アルバム『After Hours』(XO/リパブリックレコード)が、Apple Musicの「プリアド」(Pre-add)機能の利用回数で、アルバムリリースの過去最高記録を樹立したことが、明らかになった。

The Weekndの『After Hours』が全世界でプリアドされた回数は102万回以上。アルバムがプリアド・キャンペーンだけで100万(ミリオン)越えした最初のアルバムとなるという、Apple Musicにおけるマイルストーンを達成した。

『After Hours』は、全米アルバムチャート1位獲得が確実視されている。

リリース初日にはApple Musicでは米国、英国、ドイツ、(地元の)カナダ、オーストラリア、ロシア、ブラジルなど、世界各国のアルバムチャートで1位デビューを果たした。iTunesストアのダウンロードでも、米国、英国、ドイツ、オーストラリアで1位デビューだった。日本のApple Musicでは25位、iTunesでは7位だった。

MEMENTO MORI : After Hours edition. Thursday 3/19 9pm PT. Pre-add the album and listen live on @applemusic @beats1 https://t.co/myMNXH82VG pic.twitter.com/mhH4IjLA6p

.@theweeknd's 'After Hours’ officially earned over 1 million global pre-saves on Apple Music prior to release. It’s the only album to ever achieve this.